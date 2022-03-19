زاخاروفا تدعو الغرب لتلبية مطالب ايران المشروعة في المفاوضات النووية

وورد في الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية نقلا عن زاخاروفا: ان اثارة الشبهات حول تعهد روسيا باحياء الاتفاق النووي لعبة قذرة يلعب بها من يمتنعون عن الاقرار بأخطائهم وانتهاك تعهداتهم الماضية.



واضافت: انهم مازالوا يوجهون اصابع الاتهام للاخرين ويسعون للتنصل من مسؤوليتهم في انهيار الاتفاق النووي.



وتابعت زاخاروفا: حينما يجري الحديث عن المفاوضات الجادة خاصة حول مستقبل اتفاق دولي كبير مثل الاتفاق النووي، لا مكان للضجيج او التكهنات بصورة علنية. نحن مضطرون للبحث مرة اخرى عن مطالب روسيا في اطار مفاوضات فيينا حول احياء الاتفاق النووي.



ونفت الاشاعات حول سعي روسيا لعرقلة الوصول الى اتفاق في مفاوضات فيينا وقالت: ان روسيا بذلت جهدا كبيرا ووقتا طويلا لاستئناف المفاوضات حول التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ومشاهدة ان هذه المفاوضات تؤدي الى قرارات ملموسة تعيد الوضع الى حالته الطبيعية.



وقالت: نحن ندعو شركاءنا الغربيين ليركزوا جهودهم على تلبية مطالب ايران المشروعة بشان مسودة إحياء الاتفاق النووي.