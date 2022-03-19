قاديروف يهدد القوميين الأوكرانيين باتخاذ إجراءات مناسبة

وكتب قاديروف على قناته الخاصة على "تلغرام" :"أريد أن أناشد كل النازيين، بانديرا والشياطين: يمكنك العواء من مخبئك بقدر ما تريد، فأنت لست قادرًا جسديًا ولا معنويًا على المزيد. واحدًا تلو الآخر، يتم تطهير المناطق، وقريباً سنصل إليك. إما أن تلقي سلاحك طواعية وتقبل العقوبة التي تستحقها، أو نخرجها نحن من يديك ونتخذ إجراءات عقابية بأنفسنا".



كما أشار قاديروف إلى أنه يتم إرسال مقاطع فيديو في كثير من الأحيان من الخطوط الأمامية، حيث "تسعد قوات الأمن الشيشانية بلقطات جديدة" مع القوميين الأوكرانيين الأسرى. وأضاف أن القوات الشيشانية الخاصة في منطقة القتال "تعمل بشكل واضح وسلس وفعال".



وبحسب قديروف، فإن هذه نتيجة الخبرة المتراكمة في أكثر العمليات الخاصة تعقيدًا. "حسنًا، بالنسبة لأعضاء التشكيلات القومية، كل شيء أكثر من واضح. إذا لم يكن هناك مدنيون في متناول اليد، فإنهم يتصرفون وفقًا لخطة مثبتة وافقت عليها القيادة العسكرية العليا لأوكرانيا وهي الركض وعدم النظر للخلف. لحسن الحظ بالنسبة لنا هذا التكتيك لم يعط النتائج المتوقعة في الآونة الأخيرة ".