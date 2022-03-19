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السبت 19 آذار 2022 ساعة 16:03

حميدتي: ملتزمون بالعودة للثكنات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة

حميدتي: ملتزمون بالعودة للثكنات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة
 جاء ذلك خلال خطاب لحميدتي في مدينة بورتسودان مركز ولاية البحر الأحمر، وفق بيان لمجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.

وقال: "ملتزمون بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي للانتخابات، وسنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات".

وتابع :"غير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات، مستعدون للذهاب إلى منازلنا ناهيك عن الثكنات".

والجمعة، طرح رئيس الحزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل"‎ محمد عثمان الميرغني، مبادرة للوفاق وحل الأزمة بالسودان، داعيا المكونات السياسية والاجتماعية إلى حوار داخلي.

وفي سياق غير بعيد، ذكر حميدتي أن "هناك سياسيين - دون تحديدهم - قاموا بتعبئة سالبة للشباب وأوهموهم بأن هناك اتجاه لبيع الميناء".

واستطرد:" نقول لهؤلاء نحن لسنا عملاء لنبيع موارد الشعب السوداني".

ويأتي حديث حميدتي ردا على ناشطين سياسيين بمواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن وجود مخاوف من عقد صفقة مع موسكو حول بيع موانئ على البحر الأحمر.
مصدر : وكالات
رقم : 984608
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