الصين تجدد مطالبتها باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

ونقلت وكالة شينخوا عن جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف قوله مساء أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق”.



وأضاف جيانغ “إن حقيقة استمرار الازمة في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد” لافتاً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية الحقت أضراراً واسعة بوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في هذا البلد وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري.



وذكر جيانغ أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سوريا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين راح ضحيتها نحو 48 ألفاً من السكان المدنيين.