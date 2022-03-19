موسكو بصدد تحضير رد على العقوبات الغربية ضد روسيا

وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو بصدد تحضير رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأضاف بارامونوف: “العقوبات ليست خيارنا. كنا نرغب لو أن منطق تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، الذي أعلن حربا مالية واقتصادية شاملة ضد روسيا، لم تنجر إليها الدول الأخرى على غرار إيطاليا، وتسبب في سلسلة من النتائج التي لا رجعة فيها”، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.



ومطلع الشهر الجاري، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، في تصريح لإذاعة فراس إنفو، إن “العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام الروسي في الصميم وسيدفع الشعب الروسي أيضا الثمن”.



وأضاف الوزير الفرنسي: “سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا”، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول الروسية التي سيجمدها الحلفاء تمثل “ما يقرب من 1.000 مليار دولار”.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.



