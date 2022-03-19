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السبت 19 آذار 2022 ساعة 16:55

سوريا والإمارات.. فتح الأبواب من جديد

سوريا والإمارات.. فتح الأبواب من جديد
الزيارة التي جرى الترتيب لها قبل وقت طويل، منذ استقبال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في دمشق (تشرين الثاني 2021)، بدت إعلاناً من الطرفين أن تعاونهما المشترك لم يعد رهينة حسابات إقليمية ودولية.

وجال الأسد، الذي وصلت طائرته إلى مطار دبي الدولي، مع الوفد المرافق له على استراحة المرموم في دبي، حيث التقى حاكم دبي محمد بن راشد، ونائبه منصور بن زايد، ومستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش، وشخصيات أمنية؛ ومن ثم انتقل إلى قصر الشاطئ في أبو ظبي، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد.

وخلال استقباله الأسد في أبو ظبي، قال ابن زايد إن «سوريا الشقيقة تعدّ ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وإن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية».

الحديث عن دعم إماراتي سياسي وإنساني لسوريا، والإشارة إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة على أراضيها، يحمل في طيّاته «رسالة تمرّد» إماراتية على موجة إعلامية أميركية تحاول الضغط على دمشق والأسد، من بوابة تموضعه خلف موسكو، في ظل استقطاب دولي كبير بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

هذا المسار الإماراتي بدأ قبل مدة طويلة، لكن تظهيره بقي خجولاً؛ غير أن تموضع الرياض وأبو ظبي، إزاء الكباش الأميركي ـــ الروسي الحالي من جهة، والدخان «شبه الأبيض» في محادثات فيينا من جهة أخرى، أفسحا مجالاً أوسع للعبور على طريق الشام ـــ أبو ظبي.

وعلى خلاف الزيارات الأخيرة التي أجراها الأسد إلى طهران وسوتشي، كان لافتاً حجم الوفد السوري المرافق له في الإمارات، إذ ضم وزير الخارجية فيصل المقداد، ونائبه بشار الجعفري، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

وجاءت الجولة الرئاسية بعد زيارة وفود حكومية عدّة الإمارات، تزامناً مع معرض «إكسبو 2020» في دبي، وافتتاح جناح سوري ضمن المعرض بدعوة من الجانب الإماراتي وتسهيله وتمويله.

وتوترت العلاقات بين سوريا والدول العربية بعد الأزمة المستمرة فيها، والتي اختتمت سوريا عامها الحادي عشر قبل يومين، وبقيت العلاقات في حالة قطيعة شبه كاملة، منذ أن قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارات أول دولة تعيد فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018، ثم كانت سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في 5 أكتوبر عام 2020.

وفي المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، السبت، إن واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل وانزعاج عميقين" حيال دعوة الرئيس السوري بشار الاسد لزيارة الإمارات، واصفاً الدعوة بـ"المحاولة المكشوفة لإضفاء الشرعية عليه".

وأضاف في تصريحات صحفية تعقيبا على زيارة الرئيس الأسد إلى الأمارات أمس الجمعة، أن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن سورية أو تتخلى عنها ولا تدعم إعادة إعمارها حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي، وهو ما لم نشهده بعد"، على حد قوله.

وزعم أن "الاستقرار في سورية والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل سياسي دائم".
رقم : 984611
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