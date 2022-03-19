الشيخ نعيم قاسم: باقون في الميدان ونحمي الأرض والعرض

وأكد الشيخ نعيم قاسم: "أننا باقون في الميدان وباقون على التوجّهات نحمي الأرض والعرض والإنسان والكرامة ونبني مؤسسات الدولة وما يصلح للناس. "



وأضاف: "يجب أن يكون لبنان سيدًا على أرضه واللبنانيون أسياد على أرضهم وأن نحرر ما تبقى وأن نحافط على هذه الارض ونحميها ."



وصرح: "ندعو الى الالتزام بالدستور والقانون في لبنان كمرجعية لحقوق وواجبات المواطنين واستكمال تطبيق اتفاق الطائف" قائلا: "على الرغم من الخلل البنيوي في رسوخ الممارسات الطائفيّة الا اننا لسنا من دعاة اسقاط الصيغة نحو المجهول".



وأكد: "لسنا مع الاستقواء بالخارج تحت عنوان الحوار لتمرير الانقلاب ونؤمن بالحوار لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين لا الحوار الذي يتسلّح بالضغوطات الخارجية".



وقال: "نؤمن بالعمل لبناء الدولة والبداية الضرورية والحصرية لمعالجة الانهيار ان نطلق خطة التعافي والانقاذ وان لا نبقيها أسيرة التجاذبات وأن لا نؤجلها خدمة لرؤى خارجية" مشيرا: "المنطقة الأولى أطلقت العمل الشبابي الانتخابي لتدريب شباب جامعيين ومن الكشاف من عمر 18 الى 21 ممن رغبوا أن يكتسبوا تجربة انتخابية وقد بلغ عددهم 1700 ولا علاقة لهم بالماكينة الانتخابية الرسمية"



وأضاف: "سنقدّم اقتراح قانون لجعل سن الانتخاب عند 18 وذلك بعد انجاز الانتخابات النيابية القادمة".