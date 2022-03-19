المشاط يوجه بالضرب بيد من حديد ضد المتربصين باليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة سير أداء الأجهزة الأمنية وخططها للفترة القادمة وما حققته من إنجازات في كشف مخططات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي كانت تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.



وفي اللقاء أشاد الرئيس المشاط بالنجاحات المتلاحقة التي تحققها الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات العدوان وضبط الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.



ووجه وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، بمضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.



وأكد الرئيس المشاط أن المرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لإفشال مخطط العدوان.. لافتا إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يمثل جبهة متقدمة في مواجهة العدوان وحماية الجبهة الداخلية من الاستهداف.