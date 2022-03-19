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السبت 19 آذار 2022 ساعة 21:40

الدبيبة يدعو الليبيين حراك واسع للضغط من أجل إجراء الانتخابات

الدبيبة يدعو الليبيين حراك واسع للضغط من أجل إجراء الانتخابات
وقال الدبيبة، خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، إنه "سيبدأ من اليوم حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن.

وأضاف: "لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام"، متابعا: "مطلب الليبيين جميعا الذهاب للانتخابات وجزء من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها".

وأكد الدبيبة، أن "الانتخابات هى الحل وطريق الخلاص لليبيين"، مشيرا إلى أن المتعصبين والمغامرين يريدون عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة.

ولفت إلى أن "هناك أطرافا استبدلت قوانين الانتخابات بالتمديد"، مؤكدا أن "من يدعم مشروع الانتخابات هو الأقرب للشعب ومن يدعم التغيير السلمي هو من ينال ثقة الليبيين".

وختم الدبيبة بالقول، إن "الليبيين لن يدعموا أي مشروع للانقسام أو الحرب أو من يحرض على القتال واحتكار السلطة لسنوات دون أي شرعية".

وكان السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال اليوم السبت، إن "رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أكد استعداده إجراء الانتخابات بمجرد التوصل لاتفاق سياسي".

وأوضح نورلاند، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما".

ولا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.
مصدر : وكالات
رقم : 984643
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