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السبت 19 آذار 2022 ساعة 21:41
132 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و 31 خرقا بقصف مدفعي، و92 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
984644
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