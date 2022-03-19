132 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و 31 خرقا بقصف مدفعي، و92 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.