الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 آذار 2022 ساعة 21:48

الجزائر..هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية

الجزائر..هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية
وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.

يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.

يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 984646
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى
19 آذار 2022
الأسد في الإمارات... ضوءٌ أخضر لتعاون «بلا قيود»
الأسد في الإمارات... ضوءٌ أخضر لتعاون «بلا قيود»
19 آذار 2022
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
19 آذار 2022
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
18 آذار 2022
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
18 آذار 2022
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
18 آذار 2022
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
18 آذار 2022
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات
18 آذار 2022
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
ما سر زيارة جونسون المفاجئة إلى الإمارات والسعودية؟
18 آذار 2022
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
اية الله رئيسي : شهداؤنا رصيد الامة الاسلامية واحرار العالم
17 آذار 2022
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
لماذا قام الحرس الثوري الإيراني بالقضاء علی وکر التجسس الصهيوني؟
17 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى
المحادثات الإيرانية السعودية... صلابة الموقف مقابل هشاشة الوضع
صدمة أمنية ثانية للكيان الصهيوني في أقل من 24 ساعة
زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو... الأهداف والإنجازات