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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 09:36

سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
وتحمل اجتماعات الدورة عنوان “الوصول إلى صفر انبعاثات” وتعمل على حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ كما تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

الرئيس الإندونيسي جوكوي ويدودو أكد خلال افتتاحه أعمال الجمعية العامة بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية أهمية تركيز النقاشات حول المناخ وإلقاء الضوء حول ضرورة التحول نحو الطاقات المتجددة بدلاً من الاعتماد على الطاقة الإحفورية مستعرضاً تجربة بلاده في هذا السياق لجهة الاعتماد على طاقتي الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية المولدة للطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن الاجتماعات تستهدف أيضاً تبادل الآراء والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة الشباب وتحقيق الأمن والحد من التسلح وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم بما في ذلك خلال أوقات الجائحة.

ويمثل وفد سوريا كلاً من سلوم السلوم وميساء صالح أمينا سر مجلس الشعب وفايزة العذبة مراقب المجلس وعمر الحمدو رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإندونيسية ونضال العلو وأكرم عبد الجليل عضوي المجلس وعبد العظيم دياب مدير العلاقات العامة بالمجلس إضافة إلى القائم بأعمال سفارة سوريا في جاكرتا الوزير المفوض عبد المنعم عنان.

ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنبر الرئيسي للحوار بين البرلمانات في العالم من أجل تحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتعزيز المؤسسات النيابية وتحقيقا لذلك يشجع الاتحاد على التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات بينهم وينظر في المسائل ذات الاهتمام الدولي ويسهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
مصدر : وكالات
رقم : 984822
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