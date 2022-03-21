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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 09:59

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية

وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وفي بيان أصدره وزير الدفاع الايراني مساء الاحد هنأ فيه الشعب الايراني وابناء القوات المسلحة بعيد نوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد الذي بدأ أمس الاحد 20 اذار/ مارس.

وقال العميد آشتياني في بيانه، اننا نشعر بسرور بالغ لأننا تمكنا بعون الله تعالى في العام الماضي من خلال التعاون والجهود الدؤوبة لزملائي في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في المؤسسات العسكرية والجامعات والمراكز الصناعية والشركات المعرفية والخبراء والعلماء والنخب في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اتخاذ خطوات راسخة لتعزيز الاقتدار العسكري والبنية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية، تبعث على الفخر الوطني لهذا الشعب المجاهد.

وأضاف، إن المنجزات التي تحققت في مجال التقدم العسكري وامتلاك التقنيات الحديثة في القوات المسلحة يرجع إلى دعم الشعب الذي كان دائمًا حارسا للبلاد في جميع المنعطفات التي مرت بها ، إيمانًا منه بسياسة السلام ومقارعة العدو في مختلف التهديدات.
رقم : 984829
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