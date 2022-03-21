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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 10:03

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن

اليمن.. العزي يدعو العقلاء لتلافي مرحلة أكثر تعقيدا ورفع الحصار على اليمن
العزي أكد استمرار حصار تحالف العدوان السعودي الامريكي تعسف غير مبرر وغير ضروري وفائض عن الحاجة واضاف : وحتى تلك الأوهام والأحلام التي يزينها المنتفعون لم ولن تتحقق بل العكس تماما لافتا الى كون الحصار جريمة لا تليق بأحد وإساءة مستمرة لشعب جار يتطلع للسلام وحسن الجوار.

وكان رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط اكد في جلسة لحكومة الانقاذ الوطني وبثتها وسئال الاعلام اليمنية مساء امس ان الدولة في صنعاء لن تقف مكتوفة الايدي امام استمرار الحصار ، وان المحاصرين سيندمون ام لم يرفعوا حصارهم ويفصلوا المف الانساني عن الملف العسكري .

وبعدها بساعات شنت القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الطيران المسير عملية هجومية واسعة على مرحلتين طالت اهداف حيوية في العمق السعودي طالت منشئات شركة ارامكو النفطية والغازية في عدد من المدن السعودية واهداف حيوية اخرى .
رقم : 984833
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