الاحتلال يعتقل قياديا في 'حماس'.. من هو؟!

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت إلى جانب القيادي عمارة، المرشح إسلام الطويل رئيس قائمة "البيرة تجمعنا"، والباحث والأسير المحرر عماد أبو عواد من البيرة، والأسير المحرر نائل أبو العسل، وعمر أبو جنادي من أريحا، ومعاذ أبو طربوش من مخيم العزة شمال بيت لحم، بالإضافة إلى مهدي فالح زكارنة، ورامي ياسين من جنين.



يشار إلى أن القيادي عمارة أفرج عنه بتاريخ 13/12/2021 بعد حصوله على قرار جوهري بعدم تمديد اعتقاله الإداري الذي استمر 18 شهرا.



و"عمارة" هو أحد قيادات حركة حماس في أريحا، ومن رجال الإصلاح في المدينة، وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 مرة لدى الاحتلال، جميعها كانت تحت الاعتقال الإداري، وهو أحد المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992م.