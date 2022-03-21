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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 11:11

إصابة جنديين صهيونيين في باب العامود..والمنفذ يفر بنجاح

إصابة جنديين صهيونيين في باب العامود..والمنفذ يفر بنجاح
وحسب مصدر أن شاباً فلسطينياً نفذ عملية طعن قرب باب العامود، وانسحب من المكان، وقوات كبيرة تجري عمليات بحث عنه.

وبينت القناة أن إصابة أحد الجنديين متوسطة، فيما وصفت جراح الآخر بـ"الطفيفة".

وقالت شرطة الاحتلال في بيان أوليّ: إن ضابطاً في حي رأس العامود بالقدس تعرض للطعن، مبينة أن المنفذ نجح في الانسحاب من المكان.

وعقب العملية اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على الشبان الذين كانوا في منطقة باب العامود.

وتعد هذه العملية السادسة التي تنفذ في القدس خلال الشهر الجاري.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 719 بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة 835 عملية، أصابت 27 جنديا ومستوطنا، بينهم 14 في القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 984858
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