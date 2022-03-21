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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 13:35

الغرب يمارس ازداوجية المعايير على حساب الفسطينيين

الغرب يمارس ازداوجية المعايير على حساب الفسطينيين
وعلق نعيم في منشور له على "فيسبوك" يوم الاثنين، على صورة ظهر فيها ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين "سفين كون فون بورغسدورف" واقفا بين أطفال فلسطينيين مشاركين في الماراثون الدولي الذي أقيم في بيت لحم، ويرفع يافطة كتب عليها "أقف مع أوكرانيا".

وأضاف؛ "شعبنا الفلسطيني، وبعد سبعة عقود من الاضطهاد والظلم، أكثر شعوب الأرض إحساساً وتضامناً مع الشعوب المظلومة والمقهورة، بغض النظر عن دينها ولونها وعرقها".

وتساءل نعيم؛ "لكن من أذن للمسؤول الأوروبي أن يستغل نشاطاً رياضيًّا فلسطينيًّا نطالب فيه بالحرية، ليعبر عن رأيه السياسي الخاص في قضية شائكة ومعقدة وليست ذات صلة بالحدث".

ورأى نعيم أنه كان الأولى بالمسؤول أن يرفع شعاراً يعزز فيه طلب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال، أو يطالب بمعاقبة الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب.

ويعتقد نعيم أن التصرف غير مقبول، وقال: هل كان المسؤول الأوروبي سيرفع في نشاط ينظم في دولة أوروبية، بما فيها أوكرانيا نفسها، يافطة يطالب فيها بحرية فلسطين، بالتأكيد لا.
مصدر : وكالات
رقم : 984872
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