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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 13:39
الحلبوسي يهنئ بمناسبة أعياد نوروز
وقال الحلبوسي، في تغريدة، "خالص التهاني لشعبنا الكردي وعموم العراقيين بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية".
واضاف "أعادها الله على بلادنا بالأمن والسلام".
مصدر :
وكالات
رقم :
984874
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