95 جريحا في تصادم قطارين في تونس

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة : "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى حرج 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".



هذا وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أن حادث تصادم القطارين، وقع بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلون