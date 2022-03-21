الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 15:40

برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران

برلماني ايراني يحذر من افشال واشنطن للمفاوضات النووية والقاء اللائمة على ايران
واشار بيكي نجاد، في تصريح لوكالة أنباء فارس، إلى بعض الجهود الإعلامية لتبرئة الولايات المتحدة من افشال الادارة لمفاوضات الغاء الحظر عن ايران في فيينا أو العراقيل التي تضعها واشنطن خلال المفاوضات والقاء اللائمة على الآخرين.

واعتبر ان اميركا غير جديرة بالثقة وان مواقفها وتصريحات لا يمكن الترتيب عليها مشيرا الى مواقفها تجاه الأزمة الأوكرانية، ففي الوقت الذي تعلن دعمها لكييف وترفض العملية التي نفذتها روسيا فإنها في نفس الوقت تقول: " سيكون من الأفضل لأوكرانيا لها التصالح مع روسيا".

وقال "ليس لدينا خيار سوى ابطال مفعول الحظر ولا ينبغي أن نكون سعداء للغاية بمحادثات فيينا ونتائجها".
رقم : 984892
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
21 آذار 2022
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
21 آذار 2022
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
21 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
21 آذار 2022
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
19 آذار 2022
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى
19 آذار 2022
الأسد في الإمارات... ضوءٌ أخضر لتعاون «بلا قيود»
الأسد في الإمارات... ضوءٌ أخضر لتعاون «بلا قيود»
19 آذار 2022
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
الرئيس الاسد وولي عهد أبو ظبي يتباحثان حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية
19 آذار 2022
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
رئيسي: علينا الحذر من العدو رغم عجزه وهزائمه
18 آذار 2022
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
ولايتي: الصمت الدولي دفع السعودية لارتكاب المجازر
18 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى