اليمن وعملية كسر الحصار الثانية.. ضربة موجعة في العمق السعودي

واعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له ‏تنفيذ القوات المسلحة اليمنية المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت المنشئات النفطية لشركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في ينبع على البحر الاحمر وفي جيزان.



واشار سريع الى ان ‏المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



وحذر العميد سريع العدو السعودي بالقول : بدأنا بالفعل في توجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار‏‎ مضيفا: بالتوكل على الله لن نتردد في توسيع بنك الأهداف خلال المرحلة المقبلة



ياتي ذلك بعد ساعات من اعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية (كسر الحصار الثانية) التي استهدفت العمق السعودي بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وذلك ردا على استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الظالم على الشعب اليمني.



وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة في بيانه: أن العملية شملت بمرحلتها الأولى قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض وينبع ومناطق أخرى، فيما استهدفت العملية أيضا بمرحلتها الثانية عددا من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب.



واضاف البيان أن العملية العسكرية الواسعة (كسر الحصار الثانية) بمرحلتيها نفذت بدفعة من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار ردِّها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم على شعبِنا.



وتوعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بأنها قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم وستشمل أهدافا حساسة لم تكن في حسبان العدو المجرم معلنة عن امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية في دول العدوان قد تستهدف في أي لحظة، محذرة دول العدوان من تبعات استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية.



وفي هذا الصدد اعتبر مجلس التلاحم القبلي، عملية كسر الحصار الثانية في العمق السعودي، أبلغ ردٍ مشروعٍ على استمرار صلف وعنجهية وحصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للشعب اليمني. وباركت قبائل اليمن في بيان لها اليوم، العملية العسكرية، التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت عدداً من الأهدافِ الحيويةِ والمهمة في عمق العدو السعودي.

