الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 1256 إصابة و 52 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاثنين، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و662 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و256 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و142 الفا و289 شخصا.



وأضافت أن الفين و83 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و828 الفا و714 شخصا لغاية الآن.



كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و802 الفا و37 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.