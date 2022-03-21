ازاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات قریبا

وقام قائد القوة البرية للجيش العميد حيدري في اليوم الأول من العام الايراني الجديد برفقة قائد المقر الشمال الشرقي للقوة البرية للجيش العميد أذريان ، بلقاء ابناء الحدود الغيارى عند حدود مدينة زيركوه .



وقال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذا اللقاء انه سيجري في غضون الشهرين المقبلين ازاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى مجهزة يمكنها القيام بعمليات خاصة في أي مناخ كما سيجري ازاحة الستار عن أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات ومجهزة بأنظمة حديثة .



واشار حيدري ، إلى أن معظم القوات البرية تتمركز اليوم على الحدود ، وأضاف: "لقد جرب أعداؤنا جميع أنواع الحيل ضدنا منذ أكثر من 43 عامًا من انتصار الثورة ولم يتوصلوا إلى نتيجة".



وقال انا كجندي في هذه الأرض والمياه ، أنصح الأعداء بالكف عن عداوتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأن يعلموا أنهم إذا ما ارتكبوا اي حماقة بأي شكل من الأشكال وحاولو التطاول والاعتداء على البلاد فانهم وقف هذا العدون لن يكون بيدهم وسنضع نهاية لحياتهم في اقصر وقت ممكن .