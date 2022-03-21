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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 19:44

قطاع الطرق يقتلون العشرات شمال نيجيريا

قطاع الطرق يقتلون العشرات شمال نيجيريا
ذكر موقع "توداي" المحلي، اليوم، أن "مسلحين اقتحموا أمس الأحد قرية "جينار كيياوا" الواقعة في مقاطعة"أدابكا" بولاية "زامفارا" (شمالي نيجيريا) وشرعوا في إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل، من فيهم رئيس القرية".

ونقل الموقع عن مصدر من المنطقة، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن "المجتمعات المحلية في أدابكا تشهد سلسلة من الهجمات وعمليات الخطف من قبل قطاع الطرق".

وأضاف المصدر "الهجوم كان كبيراً وأنهم (قطاع الطرق) يأتون بشكل شبه يومي لاختطاف الناس والنساء والأطفال".

وقال إن "السكان ينامون في الأدغال خوفاً من مهاجمتهم من قبل قطاع الطرق في منازلهم". وتابع أن "قوات الجيش كانت متمركزة في بلدتي "أدابكا" و"جواشي" فقط، تاركة القرى الأخرى عرضة لهجمات قطاع الطرق".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية ليست كافية لتغطية جميع القرى. ولدينا فقط تواجد عسكري في مكانين رئيسيين، أدابكا، وجواشي".

وفي الـ21 من شباط/ فبراير الماضي، قتل 14 شخصاً واختطف 15 آخرون إثر هجوم شنه مسلحون على قريتين في ولاية نيجر، غربي نيجيريا.

وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون" النيجيرية، أن مسلحين هاجموا قرية غالبية، ثم منطقة غالاديما كوغو بولاية نيجر، وقاموا بحرق منازل وإطلاق الرصاص العشوائي، كما نفذوا عدداً من التفجيرات باستخدام القنابل، مخلفين 14 قتيلاً، قبل أن يقوموا باختطاف 15 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن بيان لجمعية محلية في المنطقة، أن المسلحين كانت بحوزتهم أسلحة متطورة، ونفذوا غارات قبل أن يقوموا بتلك التفجيرات، ليخلفوا العديد من القتلى في القريتين.

وفي الـ30 من كانون الثاني/يناير المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر".

وأعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، "مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر.

وأضاف الموقع أن "المسلحين شنوا هجماتهم بعد التخلص من أفراد الأمن"، مشيرا إلى "رفض ضابط العلاقات العامة في قيادة شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيادوم التعليق على هذا الأمر".

كما نقل الموقع عن رئيس منطقة شيرورو الحكومية المحلية، سليمان داودا تشوكوبا، أنه ليس من الممكن تحديد عدد الضحايا ولكنه تم العثور على جثث 11 شخصاً ونقل 9 إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف بأن "عدد المهاجمين تجاوز المئات وكانوا مزودين بأسلحة متطورة".

يُشار إلى أنه في الـ22 من كانون الثاني/يناير الماضي، اختطفت جماعة بوكو حرام الإرهابية، ما لا يقل عن 17 فتاة خلال هجوم على إحدى القرى بولاية بورنو، شمالي نيجيريا.

ونقل موقع "ديلي تراست" النيجيري، عن مصادر محلية أن 17 فتاة على الأقل، اختطفت في هجوم شنه مقاتلون تابعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية المتطرفة، على قرية بيمي بمنطقة شيبوك، في ولاية بورنو.

وأوضحت المصادر نقلاً عن مدنيين أن المسلحين هاجموا القرية في المساء، وقاموا بإحراق أكثر من 20 منزلاً، بما في ذلك كنيسة، قبل اختطاف الفتيات.

وأشارت المصادر إلى أن الكثير من أهالي القرى المجاورة فروا إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن جماعة بوكو حرام هجوماً مماثلاً على قراهم.
مصدر : وكالات
رقم : 984921
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