سوريا: هزة أرضية خفيفة تضرب جسر الشغور في إدلب

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان اليوم “وقعت هزة أرضية خفيفة عند الساعة الـ 3 و21 دقيقة شمال غرب جسر الشغور بنحو 8 كيلومترات وعلى عمق 6 كيلومترات وبقوة 2 درجة على مقياس ريختر”.