توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج

وأفادت مصادر محلية بتوغل ست جرافات ودبابتي "مركافاة"؛ انطلاقًا من بوابة "المدرسة" شرقي المخيم، لمسافة تقدر بنحو 70 مترًا.



وأشارت إلى أنَّ الجرافات المتوغلة باشرت بأعمال تجريف خارج السياج الأمني؛ فيما انسحب المزارعون من المنطقة خشية على حياتهم.

