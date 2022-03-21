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الاثنين 21 آذار 2022 ساعة 21:06
توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم البريج
وأفادت مصادر محلية بتوغل ست جرافات ودبابتي "مركافاة"؛ انطلاقًا من بوابة "المدرسة" شرقي المخيم، لمسافة تقدر بنحو 70 مترًا.
وأشارت إلى أنَّ الجرافات المتوغلة باشرت بأعمال تجريف خارج السياج الأمني؛ فيما انسحب المزارعون من المنطقة خشية على حياتهم.
مصدر :
وكالات
رقم :
984939
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