بوتين يبحث مع نظيره الأوزباكستاني العملية العسكرية في أوكرانيا

اسلام تايمز (روسيا) - في مكالمة هاتفية، ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، الوضع الراهن في ضوء العملية العسكرية في أوكرانيا.