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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 09:58

عبد اللهيان: نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق بفيينا

عبد اللهيان: نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق بفيينا
وفي هذا الحوار، أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أثناء استعراضه لمختلف مجالات العلاقات بين البلدين، وجهة نظر إيران بشأن التأخير في عقد الجولة الخامسة من المحادثات مع المملكة العربية السعودية.

وناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، خلال هذه المحادثة الهاتفية ، آخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا وكذلك التطورات في أوكرانيا.

كما شدد أمير عبد اللهيان على رفع الحظر في محادثات فيينا موضحاً: "نقترب من المرحلة النهائية للتوصل الى اتفاق".

وأردف: في القضايا القليلة المتبقية المهمة للغاية ، قدمنا ​​مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي والأمر متروك للجانب الأميركي حاليا لإظهار حسن نيته في العمل.

وأكد "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم والدكتور علي باقري على اتصال مباشر ومستمر مع منسق المحادثات إنريكي مورا".

وأشار إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، داعياً المنظمة إلى التركيز على القضايا التي تساعد على تعزيز التضامن والتكاتف بين الشعوب الإسلامية.
رقم : 985000
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