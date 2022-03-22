تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا

واشار هادي بيكي نجاد ، ممثل اهالي ملاير في مجلس الشورى الإسلامي ، في تصريح لوكالة أنباء فارس ، إلى بعض الجهود الإعلامية لتبرئة الولايات المتحدة من عرقلة التوصل الى اتفاق في فيينا ، وقال أنه يجب احباط مخططات اميركا خلال المحادثات النووية ، وبالطبع ان السبيل الوحيد لذلك هو ابطال مفعول الحظر، لكن يجب أيضًا الحرص على تجنب خداعهم في القاء اللوم على الاخرين في عرقلة المفاوضات في فيينا .



وشدد على ان اميركا غير جديرة بالثقة وقال: "إن الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة لدرجة أنها قد تعلن في ازمة ازمة اوكرانيا رغم كل الدعم اللفظي لهذا البلد أنه سيكون من الأفضل لها التصالح مع روسيا".



وقال "ليس لدينا خيار سوى ابطال مفعول الحظر ولا ينبغي أن نكون سعداء للغاية بمحادثات فيينا ونتائجها."