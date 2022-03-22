الانتخابات الأردنية.. أول اقتراع في إربد، وأول تصويت بالكرك

وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي: إن المؤشرات الأولية تشير إلى اقبال جيد على العملية الانتخابية، ومبشرة بالخير لتكون النسبة مقنعة.



وأضاف أن الهيئة تعتمد عمليا الهوية الشخصية وهي التي تضمن حق الناخب بالتصويت.