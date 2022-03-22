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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 10:03
الانتخابات الأردنية.. أول اقتراع في إربد، وأول تصويت بالكرك
وقال الرواشدة خلال مؤتمر صحفي: إن المؤشرات الأولية تشير إلى اقبال جيد على العملية الانتخابية، ومبشرة بالخير لتكون النسبة مقنعة.
وأضاف أن الهيئة تعتمد عمليا الهوية الشخصية وهي التي تضمن حق الناخب بالتصويت.
مصدر :
وكالات
رقم :
985003
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