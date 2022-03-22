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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 10:23

طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية

طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية

واضاف خطيب زادة علی هامش مشاركته في الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الاسلامية في العاصمة الباكستانية اسلام آباد، ان ايران تؤمن بالوحدة والتشاور والالتزام بالقضايا الأصيلة للعالم الاسلامي بدلا عن النظرة السياسية المصلحية والاحادية مضيفا بان العالم الاسلامي يواجه اليوم تحديات في منتهى الجدية من اليمن الى سوريا وصولا الى فلسطين المحتلة.

وانتقد خطيب زادة صدور بعض البيانات بدوافع سياسية بدلا عن المشاركة الجماعية، قائلا: ان ايران عازمة على ان تكون الصوت المرفوع للشعوب المسلمة والمظلومة التي تنتظر أقوال وافعال الدول الاسلامية.
رقم : 985006
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