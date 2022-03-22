البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا

وأضافت نويبرغر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "تحركنا رغبة الرئيس في تجنب الحرب بأي ثمن، ومضاعفة الجهود في الدبلوماسية. أوضح الرئيس أننا لا نبحث عن صراع مع روسيا" على حد تعبيرها.



وشددت على أن "الولايات المتحدة سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها".



وتم تخصيص المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على المعلومات التي تزعم بأن روسيا يمكن أن تدرس إمكانية شن هجوم إلكتروني على الإدارات الأمريكية الحساسة.



ونفت روسيا مرارا الاتهامات التي تم توجيهها بشن هجمات إلكترونية.



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