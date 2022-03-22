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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 12:33

البنتاغون يرفض التعليق على مسألة تسليم 'إس 400' التركية لأوكرانيا

البنتاغون يرفض التعليق على مسألة تسليم
وقال كيربي ردا على طلب التعليق على المعلومات عن إجراء واشنطن مباحثات مع أنقرة بهذا الشأن: "لن أتخطى حدود ما أعلنه الرئيس (جو بايدن). وبشأن "إس 300" و"إس 400" والشائعات التي رأيتها بالصحافة أود أن أقول إننا نركز على العمل مع الشركاء والحلفاء لمساعدة أوكرانيا في الحصول على الأنظمة الإضافية".

وتعليقا على المساعي لتزويد أوكرانيا بأنظمة الأسلحة المضادة للجو، وخاصة من ألمانيا وسلوفاكيا، قال كيربي: "تجري هناك مناقشات مستمرة ليس فقط مع هذين البلدين، بل ومع دول كثيرة أخرى، حول تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية، بما فيها أنظمة مضادة للجو بعيدة المدى، سيكون استخدامها مريحا".

يذكر أن بعض التقارير الإعلامية أفادت بإجراء واشنطن مباحثات مع أنقرة حول تسليم أنظمة "إس 400" التي اشترتها تركيا من موسكو في وقت سابق، لأوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 985037
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