الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 15:41

الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين

الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
وزار رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء وفي ثاني أيام عطلة رأس السنة الايرانية مشفى الأعصاب الخاص بمضحي الحرب في منطقة نيايش في طهران للاطلاع عن كثب على سير مراحل علاج المضحين وتفاصيل عمل هذا المركز العلاجي.

وتحدث رئيس الجمهورية مع عدد من نزلاء المشفى للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على مطالبهم، وقال رئيس الجمهورية موجها كلامه الى رئيس مؤسسة الشهيد ومسؤولي هذا المشفى "ان مضحينا الأعزة قد تركوا عوائلهم وكل ممتلكاتهم في الأيام العصيبة التي هاجم فيها العدو بلادنا الاسلامية وضحوا بارواحهم وسلامتهم للدفاع عن ابناء وطنهم والقيم الاسلامية الرفيعة واليوم يجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود في خدمتهم وتأمين حياتهم وحل مشاكلهم.
رقم : 985052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
22 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
22 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
22 آذار 2022
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
21 آذار 2022
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
21 آذار 2022
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
21 آذار 2022
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
21 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
21 آذار 2022
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
19 آذار 2022
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى