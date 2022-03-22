الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين

وزار رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء وفي ثاني أيام عطلة رأس السنة الايرانية مشفى الأعصاب الخاص بمضحي الحرب في منطقة نيايش في طهران للاطلاع عن كثب على سير مراحل علاج المضحين وتفاصيل عمل هذا المركز العلاجي.



وتحدث رئيس الجمهورية مع عدد من نزلاء المشفى للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على مطالبهم، وقال رئيس الجمهورية موجها كلامه الى رئيس مؤسسة الشهيد ومسؤولي هذا المشفى "ان مضحينا الأعزة قد تركوا عوائلهم وكل ممتلكاتهم في الأيام العصيبة التي هاجم فيها العدو بلادنا الاسلامية وضحوا بارواحهم وسلامتهم للدفاع عن ابناء وطنهم والقيم الاسلامية الرفيعة واليوم يجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود في خدمتهم وتأمين حياتهم وحل مشاكلهم.