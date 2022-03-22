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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 15:42
بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 الفا..

فضل الله: نناقش أرقاما شبه وهمية على أوراق الحكومة

فضل الله: نناقش أرقاما شبه وهمية على أوراق الحكومة
واوضح فضل الله ان ذلك يأتي في وقت ارتفع فيه سعر الدولار إلى 24 الفا وتنكة البنزين إلى 441 الفا والمازوت 445 الفا، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني، والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط”.

وسأل فضل الله: هل يحق للمصارف الإضراب، وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟ هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها”.

وأشار الى أن “الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول لا تستطيع فعل شيء لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية”.
رقم : 985053
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