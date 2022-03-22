الصحة الإيرانية: 73 وفاة و1200 إصابة جديدة بالكورونا

وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر حصيلة تفشي وباء كورونا في إيران، سجّلت الوزارة ألفا و120 إصابة جديدة بهذا المرض حسب نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس الإثنین لغاية اليوم، وارتفاع اجماعي الإصابات على صعيد البلاد إلى 7 ملايين و143 ألفا و409 حالة.



كما نوّه البيان، بتعافي 6 ملايين و833 ألفا و351 من بين المصابين بفيروس كورونا أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية لحد الآن.



وعن التطعيم العام ضد الجائحة، أشارت الصحة الإيرانية إلى توزيع ما يبلغ 146 مليونا و109 ألفا و352 جرعة من أنواع اللقاحات المضادة لكورونا (الأولى والثانية والثالثة).