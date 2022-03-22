22 إصابة وإغلاق طرق خلال مواجهات بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: أن "طواقمها تعاملت مع 22 إصابة في الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا خلال المواجهات، وقدمت لهم العلاج ميدانيا".



وقالت وكالة "قدس برس": إن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان خلال المواجهات، وأغلقت حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة".



وأوضحت: أن "العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا برفقة الجرافات محيط مخيم قلنديا، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم منازل ومحال تجارية".



يُشار إلى: أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف من نشاطاته الاستيطانية، عبر تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية، والتي شملت 317 منشأة خلال عام 2021، بزعم "البناء غير المرخص"، وفق مصادر فلسطينية.