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الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 19:53

بيسكوف: أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدمتها روسيا

بيسكوف: أوكرانيا ردت على بعض الوثائق التي قدمتها روسيا
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "الكرملين لم يكشف عن تفاصيل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا حتى لا يضر بعملية التفاوض"، منوها بأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني "تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مغزى مما نود".

وأوضح المتحدث: "مطالب روسيا معروفة للجانب الأوكراني. وتم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد. وتم تسليم جميع مسودات الوثائق اللازمة إلى الأوكرانيين قبل أيام قليلة.. وكييف ردت على بعضها".

ولم يعلن بيسكوف عن موعد الجولة القادمة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، لفت بيسكوف إلى أن روسيا لاتخطط لإنشاء سلطات محلية في المناطق المحررة من القوميين المتطرفين.

في سياق سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، أوضح بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "الغالبية العظمى من المواطنين الروس مع العملية، كما يتضح من الإحصاءات واستطلاعات الرأي، يدعم أكثر من 75٪ من المواطنين العملية الخاصة، يدعمون القرار الرئاسي.. هناك شرح كامل ومفصل لأهداف وغايات هذه العملية وأسباب هذه العملية".

وتابع قائلا: "من المهم جدا أن أولئك الذين لديهم رأي آخر، ولا يزالون يشرعون في التنقل في تيارات الأكاذيب التي تأتي من الغرب حول ما يحدث، أن يفهموا أنه ليس كل ما يتم تقديمه في الأخبار صحيحا".
مصدر : وكالات
رقم : 985086
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