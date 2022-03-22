فصائل فلسطينية تعقّب على هلاك 4 إسرائيليين في عملية ببئر السبع

و جاء في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع المحتلة ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس العدو الصهيوني ومواجهة جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا .



كما أكدت لجان المقاومة أن عملية الطعن البطولية في بئر السبع تبرهن من جديد أن الشعب الفلسطيني البطل على إمتداد فلسطين سيواصل مقاومته المشروعة حتى النصر والتحرير والعودة .



و جاء في التصريح :ندعو أبناء شعبنا الثائر إلى المزيد من العمليات البطولية وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها والإشتباك المفتوح مع جنود العدو وقطعان مستوطنيه وتحويل الأرض جحيما تحت أقدامهم .



و أضافت لجان المقاومة: كل التحية إلى منفذ العملية البطولية في بئر السبع الذي أثبت من جديد ديمومة ثورة شعبنا في ودفاعه عن حقه في أرضه تطهير الأرض المغتصبة من دنس المحتلين الصهاينة .



الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين :



باركت عملية الطعن البطولية في بئر السبع والتي ادت إلى مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين، وتؤكد أنها رد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة يومياً بحق أبناء شعبنا.



وأحيت منفذ العملية البطولية وتؤكد على ديمومة الاشتباك مع الاحتلال رفضاً لجرائم الاحتلال



كما شددت على أن المقاومة بكل أشكالها وفي كل الميادين هي خيار شعبنا للخلاص من الاحتلال وكنسه عن أرضنا والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة.



حركة الجهاد:



أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعملية بئر السبع المزدوجة، مؤكدةً أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال.



وأضافت الحركة على لسان الناطق باسمها طارق سلمي: "العملية تأتي في السياق الطبيعي للرد على جرائم الإرهاب الصهيوني في النقب المحتل".



وشدد سلمي، على أن الاحتلال سيدرك مرة أخرى أن شعبنا؛ لن يستسلم ولن يُسقط لواء الجهاد والمقاومة.



حركة حماس



الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع لقناة الأقصى:



معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني وكل ساحاته.



العمليات البطولية هي من مفاعيل معركة سيف القدس التي أطلقت جذوة المقاومة.



سيظل الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه في حالة ردع وقلق وارتباك.



ستبقى أيدينا ووسائلنا مشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني.



الأحداث والعمليات البطولية تأتي بناءً على سياسات الاحتلال العنصرية واعتداءات المستمرة.



جرائم الاحتلال لن تقابل إلا بالعمليات البطولية.