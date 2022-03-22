الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 20:41

سجن ابن شقيق فتح الله غولن بتهمة 'الإرهاب'

سجن ابن شقيق فتح الله غولن بتهمة
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن صلاح الدين غولن، ابن شقيق الداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر من قبل محكمة في أنقرة.

وكانت وكالة "الأناضول" أفادت في مايو الماضي بأن عملاء وكالة الاستخبارات الوطنية التركية "إم آي تي" اعتقلوا صلاح الدين غولن، في عملية خارجية ونقلوه إلى تركيا، حيث سيحاكم.

ولم يذكر تقرير الوكالة مكان احتجازه أو متى أعيد إلى تركيا، لكن يعتقد أنه كان يقيم في كينيا، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وحسب وكالة "فرانس برس" فإن غولن اختفى من مركز للشرطة في العاصمة الكينية على الرغم من أمر المحكمة بحظر تسليمه، وقالت زوجته إن عملاء المخابرات التركية اعتقلوه.

وقضية صلاح الدين غولن هي الأحدث في سلسلة عمليات إعادة قسرية لأشخاص ينتمون إلى حركة غولن، التي تلقي الحكومة التركية باللوم عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ورفض غولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعيش الآن في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، رفض الاتهامات بالتورط في محاولة الانقلاب تلك.
مصدر : وكالات
رقم : 985103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
22 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
22 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
22 آذار 2022
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
21 آذار 2022
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
21 آذار 2022
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
21 آذار 2022
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
21 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
21 آذار 2022
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
19 آذار 2022
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى