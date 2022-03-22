الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 21:28

موسكو: على واشنطن التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا والتأثير على كييف

موسكو: على واشنطن التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا والتأثير على كييف
وأضاف ريابكوف: "حول ما يجب القيام به للحفاظ على العلاقات هو أنه يتوجب على الولايات المتحدة وقف تصعيدها شفهيا، ويجب أن يتوقفوا عن إرسال التهديدات لروسيا، ويتوجب عليهم وقف ضخ الأسلحة لنظام كييف".

كما لفت ريابكوف إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار، وأن آفاق تطورها لاحقا تعتمد على الخط الذي تختاره واشنطن.

وأضاف أن تصرفات الولايات المتحدة لا تؤثر على عزم موسكو ولن تثنيها عن التحرك نحو تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من ناحية أخرى لفت ريابكوف إلى أن تصرفات واشنطن الهادفة إلى تدهور العلاقات مع موسكو لن تكون قادرة على منع روسيا من التكيف مع العقوبات المفروضة عليها. قائلا: "هذا لا يؤثر على تصميمنا على التكيف مع الظروف المرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

وأضاف ريابكوف أنه في الوقت نفسه، "من غير المرجح أن يكون لواشنطن تأثير إيجابي على كييف، على الرغم من أن هذا سيحدد منظورا معينا لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.. وإذا تمكنوا من إحداث بعض التأثير الإيجابي على كييف.. فسيكون هناك حينها، على ما أعتقد، احتمال معين لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وفي نفس السياق، حذرت موسكو حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

وأضاف:"نحذر الحلفاء في حلف شمال الأطلسي من الخطوات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. ونكرر أن الخطوة الصحيحة الوحيدة، وطريقة العمل من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسي الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف".

ولفت ريابكوف إلى أنه لا توجد حاليا علاقات بين روسيا والناتو، وأن مستقبلها يعتمد على الخطوات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي.
مصدر : وكالات
رقم : 985107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
22 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
22 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
22 آذار 2022
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
21 آذار 2022
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
21 آذار 2022
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
21 آذار 2022
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
21 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
21 آذار 2022
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
19 آذار 2022
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى