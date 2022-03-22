الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 آذار 2022 ساعة 21:51

القضاء الأعلى العراقي يصدر توضيحا بشأن حل البرلمان

القضاء الأعلى العراقي يصدر توضيحا بشأن حل البرلمان
وقال المجلس في بيان، إن "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".

وأضاف، أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور"، مشيرا الى أن "اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع، "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".
مصدر : وكالات
رقم : 985109
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
22 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
22 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
22 آذار 2022
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
21 آذار 2022
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
21 آذار 2022
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
وزير الدفاع الايراني: خطوات راسخة اتخذت لتعزيز قدرات البلاد العسكرية
21 آذار 2022
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
21 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
21 آذار 2022
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
قائد سلاح الجو الايراني: سيتلقى الأعداء صفعة مؤلمة لو ارتكبوا أدنى حماقة
19 آذار 2022
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
ما الجديد في التحقيق حول دخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا؟
19 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى