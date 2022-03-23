الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 09:07

تونس تؤكد ضرورة وضع حد لانتهاكات الإحتلال الإسرائيلي

تونس تؤكد ضرورة وضع حد لانتهاكات الإحتلال الإسرائيلي
ودعا عثمان الجرندي، في كلمته ، التي ألقاها باسم المجموعة العربية أمام الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد - دعا إلى ضرورة مواجهة مشتركة للتحديات التّي تفرضها التطورات الدّولية المتسارعة والمستجدات الخطيرة، واحتواء تداعياتها على الأمن والسلم في العالم عموما ومنطقتنا العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

كما شدد الجرندي على أهمية أن يكون للمنظمة كمكان إقليمي وازن موقفها الموحد ورؤيتها في معالجة جملة القضايا الدولية والإقليمية المطروحة بناء على القيم والمبادئ المشتركة التي تستوجب حل جميع القضايا العادلة بناء على نفس المقاييس والمعايير الدولية.

وطالب الجرندي - وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية - ، وإحكام توظيف الآليّات الوقائيّة واعتماد مقاربات شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف وما يرتبط بهما من جرائم منظمة عابرة للقارات على غرار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال وسائل التواصل الرقمية الحديثة للتصدي لخطاب التمييز والكراهية والاسلاموفوبيا وازدراء الأديان والتعصب وفي المقابل مزيد العمل على نشر خطاب التسامح وقبول الآخر.

كما طالب ببناء شراكات أقوى في المجالين الاقتصادي والتنمويّ، بمساهمة استثنائية لجميع مؤسسات التمويل العربية والإسلامية والمؤسسات المتخصصة العاملة في المجال الاقتصادي، لمواجهة التحديات الاستثنائية الماثلة ولاسيّما تلك التّي أفرزتها جائحة كورونا ، وتداعيات الأزمة الأوكرانية، وتحقيق نُقلة نوعية في العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، تقوم على تحقيق التقدّم المنشود في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتنمية التبادل التجاري في الفضاء الإسلامي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائيّ وتطوير الصناعات الدوائية باعتبارهما من المجالات الاستراتيجية للحقبة المُقبلة، مشاركة بنّاءة بين القطاعيْن العامّ والخاصّ، والاستفادة المُثلى من الكفاءات، نساء ورجالا على حدّ السواء.
مصدر : وكالات
رقم : 985171
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
سلامي يطلق تهديدات عنيفة ضد الصهاينة
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
رئيسي يعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الودية مع باكستان
23 آذار 2022
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
دعوات لترحيل اليمنيين.. السعودية وسياسة قطع الأرزاق سيئة الصيت
23 آذار 2022
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
ابن سلمان أمام أخر مفترقات...مقاطعة روسيا أو مواجهة إدارة بايدن؟!
23 آذار 2022
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
تخت روانجي: لنستلهم من النوروز السلام والمحبة والتضامن
23 آذار 2022
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
23 آذار 2022
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
الرئيس رئيسي يوعز بتلبية الحاجات العلاجية للمضحين
22 آذار 2022
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
طهران تطالب أعضاء منظمة التعاون الاسلامي بالالتزام بالقضية الفلسطينية
22 آذار 2022
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
تحذير من محاولات اميركا القاء اللوم على الاخرين في تعرقل مفاوضات فيينا
22 آذار 2022
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة الشيخ ري شهري
22 آذار 2022
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
22 آذار 2022
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
رئيسي: تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية من الأولويات.. ولا مساومة
21 آذار 2022
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
إستياء "إسرائيلي" من عدم رد أمريكا على إستهداف وكر الموساد في أربيل!
21 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني بصموده انتصر على أميركا
رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله
استمرار المظاهرات السلمية في البحرين رفضاً لوجود قوات "درع الجزيرة"
دعوة ستعيد الصراع الفلسطیني الى أبجديته الأولى