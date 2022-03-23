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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 09:11

مسؤول ايراني: مستعدون لتلبية حاجة السوق النفطية العالمية

مسؤول ايراني: مستعدون لتلبية حاجة السوق النفطية العالمية
وقال خجستة مهر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لعملية انتاج النفط في حقل "آزادكان شمالي": ان انتاج البلاد من النفط بلغ منذ 6 اشهر لغاية الان الحد الاعلى من طاقته الانتاجية في ظل الجهود المبذولة وتنفيذ المشاريع النفطية المتعددة.

واشار الى عدم وجود قيود او نقص في توفير الخامات لمصافي (البنزين) في البلاد واضاف: انه فضلا عن ذلك وفي ظل تحقق الحد الاقصى للطاقة الانتاجية فان ايران قادرة على توفير حاجة السوق النفطية (الاسواق الدولية) بالقدر اللازم.

وتابع المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية: ستصل طاقة انتاج البلاد من النفط الى اكثر من 4 ملايين برميل يوميا خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) وقد تحققت خطط ناجحة في هذا المجال.

واعتبر خجستة مهر انه لا حدود للاستثمار الاجنبي في صناعة النفط الايرانية "هذا في الوقت الذي ترتكز صناعة النفط في البلاد اساسا على الشركات الداخلية للاستفادة القصوى من طاقاتها وقدراتها".

واوضح بان هنالك عقودا مختلفة للاستفادة من الاستثمارات الداخلية والاجنبية حيث تم اعداد وصياغة نماذجها وفق القوانين الجارية في البلاد.

يذكر ان حقل "آزادكان شمالي" تبلغ مساحته نحو 460 كم مربع ويقع على بعد 120 كم الى الجنوب الغربي من مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران في منطقة الحدود المشتركة بين ايران والعراق وغالبيته تقع في هور العظيم.

وتم تنفيذ المرحلة الاولى لتطوير الحقل في اطار البيع المتبادل من قبل شركة النفط الوطنية الصينية (CNPCI) .
رقم : 985172
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