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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 09:13

عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا

عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في مفاوضات فيينا
وأجرى "الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر ، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء.

وناقش وزير الخارجية القطري آخر مستجدات العلاقات الثنائية ، والأوضاع الإقليمية والدولية ، إلى جانب محادثات فيينا.

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد حسين أمير عبد اللهيان، في الاتصال الهاتفي على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول محادثات فيينا ، وقال: إن إيران مستعدة تمامًا للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام.

كما ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في محادثات فيينا وشدد على ضرورة توصل جميع الأطراف إلى اتفاق.
رقم : 985173
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