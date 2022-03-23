ترحيب فلسطيني بعملية بئر السبع البطولية

وباركت حركة حماس العملية البطولية في بئر السبع، ورأت أنها رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال ومليشيات مستوطنيه بحق أبناء شعبنا الصامد.



وأكدت حماس أنَّ انتفاضة شعبنا وتصدّيه البطولي لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في عموم أراضينا المحتلة، والتي كان آخر معالمها تشكيل ميليشيا متطرّفة تستهدف أهلنا في النقب المحتل، ستتواصل بكل قوّة، ردّاً على العدوان وحماية للأرض والمقدسات.



ودعت أهلنا المرابطين في النقب الثائر، وفي الضفة الغربية وفي القلب منها القدس المحتلة، وأهلنا الصابرين في أراضينا المحتلة عام 1948، إلى مزيد من تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، دفاعاً عن الأرض والمقدسات ووفاءً لدماء الشهداء حتى التحرير والعودة.



بدورها قالت حركة المجاهدين: إن عملية بئر السبع تؤكد فشل منظومة أمن الاحتلال، وأن ديمومة المقاومة تؤكد أن الشباب الفلسطيني يفرض معادلات جديدة مع الاحتلال، في حين أن عملية بئر السبع تأتي ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال.



وأضافت أن الاحتلال يقف اليوم أمام معادلة جديدة هي الرد بالمثل على اعتداءاته، وأنه يفشل من جديد أمام العمليات البطولية، لافتة إلى أن معركة سيف القدس أسست لضعف الاحتلال ووحدة شعبنا.



وقالت لجان المقاومة في فلسطين: إن عملية الطعن البطولية في بئر السبع تبرهن من جديد أن شعبنا الفلسطيني البطل على امتداد فلسطين سيواصل مقاومته المشروعة حتى النصر والتحرير والعودة.



ودعت أبناء شعبنا الثائر إلى المزيد من العمليات البطولية وتصعيد المقاومة بجميع أشكالها، والاشتباك المفتوح مع جنود العدو وقطعان مستوطنيه وتحويل الأرض جحيما تحت أقدامهم.



وفي سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة، أن عملية النقب البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد محمد أبو القيعان حملت عدة رسائل مهمة.



وشدد الحساينة على أن عملية النقب تؤكد أن الداخل المحتل بات اليوم وأكثر من أي وقت مضى موحّداً في وجه التغول "الإسرائيلي" الذي يمعن في استهداف الهوية والكينونة الفلسطينية، بل الوجود الفلسطيني برمته.



أما الرسالة الثانية- وفق الحساينة- فهي للعدو الصهيوني، ومفادها أن الشعب الفلسطيني عصّي على الذوبان والانكسار، وهو متمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف أو الشطب، وأنه متجذر في أرضه، أرض الآباء والأجداد، وسيبقى يدافع عنها ويضحّي من أجلها حتى لو وقف العالم كله خلف الاحتلال.



وبين أن العملية تؤكد أن سياسات كيان الاحتلال، على مدار أكثر من 70 عاما في إخضاع شعبنا وأسرلته وتذويب هويته، قد أفشلتها قبضات وصيحات الأبطال الذين يرفضون الهزيمة والاستسلام.



واعتبر الحساينة، أن هذه العملية ردٌ عمليٌ على تشكيل الاحتلال ميليشيات "هرئيل" المسلحة التي تضم غلاة المستوطنين المتطرفين للاعتداء على شعبنا في الداخل المحتل.



وبين القيادي الحساينة، أن العملية حملت رسالة عامة لشعبنا الفلسطيني، مفادها أن وهم التسوية، وما يسمى حل الدولتين، قد سقط وإلى الأبد، بالرغم من كل محاولات إحيائه وإنعاشه عبر الحلول الاقتصادية والترقيعية، وتسويق الأوهام، وأن حتمية المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني هي السبيل الأنجع لمواجهة إرهاب العدو وتسلّطه ووحشيته وجرائمه، وأن المقاومة الشاملة والمتنوعة، هي الكفيلة بتوحيد شعبنا وإعادة بناء المشروع الوطني الذى تآكل بسبب اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، وإصرار البعض على التمسك بها وبإفرازاتها التي ألحقت الدمار بالمشروع الوطني الفلسطيني.



وأعلنت أجهزة أمن الاحتلال أن عملية بئر السبع كابوس تحقق فعليا.



وأوضح الصحفي يوسي دافيدوف أن العملية هي الكبرى منذ يناير 2017، عندما قتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم دهس في القدس.



من جانبه عدّ رئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش أن الفلسطينيين في الداخل المحتل "قنبلة موقوتة".



وقتل -مساء امس الثلاثاء- أربعة مستوطنين في عملية بطولية بمدينة بئر السبع المحتلة، نفذها الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.



وأبو القيعان من مواليد 1988 قضى حكما بالسجن 5 سنوات، وكان مدرسا للمرحلة الثانوية.



ويتعرض الفلسطينيون في النقب، لحملة قمع غير مسبوقة من الاحتلال بعد الهبة التي جاءت ردًّا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى في النقب وسلبها أراضيها.



وشهدت منطقة النقب، ومناطق أخرى بالداخل المحتل، اشتباكات وتظاهرات فاجأت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إبان معركة "سيف القدس" وشكلت ضغطا كبيرا على حكومتهم لتوقف الحرب ضد غزة بأي ثمن.