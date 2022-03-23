الإحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 مواطنًا خلال مداهمتها لمنازل عشرات المواطنين في مدن وبلدات وقرى القدس والضفة.



وفي أبو ديس شرقي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال نافز جفال والد الشهيد الطفل يامن الذي استشهد منذ أسابيع قليل، كما اعتقلت 11 مواطنًا هم: محمود جفال، نادر جفال، محمد لافي، مهدي عفانة، محمد حلبية، محمد عياد، عبد الله أبو سبيتان، عمرو جفال، عمر مخارزة، محمد صلاح صقر، إياد العمارين.



كما اعتقلت تلك القوات، الطفلين نور غلمة، ومصطفى جعبري من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين هم: الأسير المحرر عبادة شديد، والمحرر محمد الملاح، وعمر شديد وجمعيهم من قرية علار، فيما اعتقلت الأسير المحرر حاتم فقها، ونجله قسام حاتم فقها، وإسلام العابودي، وإسلام الأسود، وأحمد أبو جبارة، وجمعيهم من قرية كفر اللبد، وعلي العبوشي من كفر عبوش.