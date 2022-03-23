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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 09:26

نيجيريا تؤكد ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية

نيجيريا تؤكد ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية
وشدد أونياما خلال لقائه اليوم القائم بأعمال سفارة سورية بالنيابة في أبوجا فراس العبد الله على العلاقات الودية بين البلدين مبيناً أن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دولة الإمارات تطور جيد ومرحب به ودلالة على عودة سورية مرة أخرى إلى الساحة العربية والدولية.

وأكد الوزير النيجيري ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية لأنها غير مبررة وتزيد معاناة الشعب السوري مشيراً إلى أن بلاده ستواصل القيام بكل ما في وسعها لدعم سورية في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

من جهته عرض القائم بالأعمال الأوضاع والتطورات في سورية والمنطقة وفي مقدمتها الزيارة المهمة التي قام بها السيد الرئيس بشار الأسد إلى دولة الإمارات مؤخراً ومدى أهميتها ودلالات ونتائج الزيارة على المستويات كافة.
مصدر : وكالات
رقم : 985183
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