ايران تعتزم بناء محطات لزيادة انتاج الكهرباء بمقدار 10 آلاف ميغاواط

وقال محرابيان في تصريحات ادلى بها الثلاثاء في مدينة يزد وسط البلاد ان الشهور الماضية شهدت ايضا عقد اتفاقيات لانشاء محطات للكهرباء بمقدار 200 ميغاواط وقد بدأت عمليات البناء في هذه المحطات ومن المنتظر ان تستكمل عمليات البناء خلال العام الايراني الجاري.



واوضح الوزير الايراني ان الحكومة الايرانية الجديدة تولي اهتماما خاصا لزيادة الاستفادة من الطاقات المتجددة مثل محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مضيفا بأن محافظة يزد الايرانية هي احدى المحافظات التي تعتبر مناسبة جدا لزيادة بناء المحطات الشمسية.



كما ششرح الوزير محرابيان خطط وزارته للحد من نفاد مخزون المياه الجوفية في البلاد موضحا ان العمل جار لتوسيع محطات تحلية مياه البحر ومد انابيب نقل المياه من هذه المحطات الى المحافظات الايرانية.