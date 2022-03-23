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الأربعاء 23 آذار 2022 ساعة 12:33

ايران ستعرض دواء لعلاج السرطان في اليوم النووي

ايران ستعرض دواء لعلاج السرطان في اليوم النووي
وأشار اسلامي الى أن المنظمة ستعرض من بين الانجازات التي تحقيقها دواء مشعا لعلاج مرض السرطان، مؤكدا أن الدواء صنع محليا وقد انهى تجاربه المختبرية وينتظر رخصة وزارة الصحة الايرانية، ليدخل مرحلة الاختبار البشري.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني لفت اسلامي الى أن المنظمة ستعرض الوثيقة وبرنامج التنمية في المنظمة والذي يرمي الى تحديد أهداف الصناعة النووية في المستقبل.

وبخصوص احباط العملية التخريبية في منشأة "فردو" لتخصيب اليورانيوم، أوضح اسلامي بأن عملية الاحباط هذه وجهت رسالة للصهاينة أن الأنظمة الأمنية الايرانية على أهبة الاستعداد لأي اعتداء.

وبخصوص المفاوضات النووية لفت اسلامي الى ان الحكومة لم ترهن أمورها بالمفاوضات النووية، وليس هناك اي شيء في البلاد رهن بالمفاوضات، لا الاقتصاد ولا القرارات ولا المشاريع والبرامج التنفيذية في المجال النووي، وتسير الأمور وفق ما تم التخطيط له "وقد أجرينا المباحثات النووية والأمر يتوقف على القرارات السياسية الأميركية للعودة الى التزاماتهم".
رقم : 985209
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